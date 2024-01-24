 وسائل إعلام سودانية: قتلى وجرحى في هجوم للدعم السريع بشمال كردفان - بوابة الشروق
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وسائل إعلام سودانية: قتلى وجرحى في هجوم للدعم السريع بشمال كردفان

الخرطوم- دب أ
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 3:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 3:18 م

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، بسقوط قتلى وجرحى في هجوم لقوات الدعم السريع على قرى بشمال كردفان.

ووفق ما نشرته صحيفة "التغيير" السودانية على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم: "سقط عدة قتلى وأصيب آخرون في أحدث هجوم نفذته قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، كما اعتقلت القوات عدداً من شباب إحدى القرى التابعة لمدينة أم روابة".

ومنذ منتصف أبريل الماضي، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بولاية الخرطوم وسرعان ما انتقل القتال إلى مناطق في إقليمي كردفان ودارفور.


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