 رئيس الحكومة العراقية يحذر القوات الأمنية من استغلال فلول داعش التطورات الأمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الحكومة العراقية يحذر القوات الأمنية من استغلال فلول داعش التطورات الأمنية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 11:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 11:45 م

شدد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، على أهمية تعزيز الأمن في عموم البلاد لما يشكله من ضرورة تمكّن الحكومة من تنفيذ خططها في التنمية والإعمار ولا يمكن التهاون في هذا الأمر مطلقاً. 

ودعا السوداني، خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني "جميع القوات الأمنية بضرورة اليقظة والحذر من تسلل فلول عصابات داعش الإرهابية واستغلالها للتطورات الأمنية الأخيرة في البلاد"، حسب بيان للحكومة العراقية. 

وذكر البيان، أنه تمت مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق وتقديم عرض مستفيض للاعتداءات الأخيرة التي طالت العراق، وشكلت خرقاً صارخاً للسيادة العراقية. 

كما جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات السياسية والدبلوماسية والأمنية اللازمة لحماية سيادة العراق وحفظ أمنه.

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