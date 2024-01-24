 إدارة التراث بالإسكندرية: إيقاف أعمال مقاول ترميم سقف مسجد أبو العباس.. وتشكيل لجنة للفحص - بوابة الشروق
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إدارة التراث بالإسكندرية: إيقاف أعمال مقاول ترميم سقف مسجد أبو العباس.. وتشكيل لجنة للفحص

هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 10:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 10:24 م

أوقفت لجنة متخصصة من إدارة التراث بمحافظة الإسكندرية، والإدارة الهندسية والقانونية لحي الجمرك، اليوم، أعمال مقاول الترميم التابع لمديرية الأوقاف داخل مسجد أبو العباس المرسي، وذلك بعد قيامه بترميم سقف المسجد دون الرجوع إلى الفنيين والمختصين في أعمال ترميم المنشآت التراثية.

وأوضحت إدارة التراث بمحافظة الإسكندرية في بيان لها، أن قرار إيقاف الأعمال جاء بهدف مراجعة كافة أعمال المقاول وأعمال الترميم التي تمت مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تمت في هذا الشأن.

من جانبها شددت إدارة التراث بمحافظة الإسكندرية على أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية المحافظة للحفاظ على هوية مدينة الإسكندرية وتراثها الثقافي والحضاري وعدم القيام بأي أعمال ترميم أو تطوير دون الرجوع إلى اللجنة العليا للحفاظ على الآثار والتراث بالمحافظة.


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