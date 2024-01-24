بدء تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في مطروح

بدأت اليوم، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في منطقة مطروح الأزهرية.

وتفقد الشيخ عطيه سالم، الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية، أعمال التصحيح بمركزي بنين مطروح النموذجي، وعبد الحليم محمود، مشددا على الالتزام والتركيز الشديد في عملية التصحيح ومراعاة مصلحة الطالب، وإعطاء الطالب حقه كاملا، ومراجعة ورقة الإجابة بكل دقة، وتنظيم العمل في مركز التصحيح وكنترول الشهادة الابتدائية والإعدادية٠

كما وجه رؤساء المركز بضرورة توفير الجو المناسب والملائم للمصححين، ليتم التصحيح في هدوء واستقرار.

جدير بالذكر أن عدد تلاميذ الشهادة الابتدائية بل 1830 تلميذا وتلميذة، وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 1830 طالبا وطالبة، تم توزيعهم على 41 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.