محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لافتتاح وتفقد عدد من المنشٱت الصحية

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، والوفد المرافق، في إطار زيارته لمحافظة بورسعيد لافتتاح وتفقد عدد من المنشٱت الصحية المطورة بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة.

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس هيئة الرعاية الصحية عددا من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وتقديم الخدمات الصحية والطبية للمرضى، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت تشهد مستوى طبي متميز خاصة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والذي وفر كافة احتياجات المرضى العلاجية والصحية.

ووجه الغضبان الشكر للدكتور أحمد السبكي على متابعته المستمرة لمستجدات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، فضلا عن التعاون المثمر في تطوير العديد من المنشٱت الصحية بالمحافظة.

من جانبه، أشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بجهود العاملين في القطاع الصحي بمحافظة بورسعيد والذين ساهموا في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتحقيق أهدافه، مثنيا على دعم محافظ بورسعيد المستمر للقطاع الصحي والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة.

جدير بالذكر أن محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية سوف يفتتحان الجناح البحري بمسشفى السلام الدولي، ويتفقدان وحدة الكلي بمجمع الشفاء الطبي على هامش الزيارة.