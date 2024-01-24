قيادي شيعي عراقي: تواجد القوات الأجنبية في البلاد بات يشكل خطرا

جدد القيادي الشيعي العراقي هادي العامري، زعيم منظمة بدر رئيس كتلة "نبني" في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، الدعوة لإنهاء تواجد جميع القوات الأجنبية في العراق.



وأدان العامري، في بيان صحفي، "الجريمة النكراء التي اقترفتها فجر اليوم القوات الأمريكية المعتدية باستهدافها للقوات الأمنية العراقية المتمثلة بقطعات الحشد الشعبي في كلٍ من القائم وجرف النصر".



وجدد مطالبة الحكومة العراقية بـ"التحرك الفوري والحازم لإنهاء تواجد جميع القوات الأجنبية من العراق"، مشيرا إلى أن "تواجد القوات الأجنبية في العراق بات يشكل خطراً على أمن وسلامة الشعب العراقي، وتعدياً صارخاً على السيادة العراقية".