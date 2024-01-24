وزير الخارجية الإسرائيلي: سأبلغ نظيري البريطاني بمواصلة الحرب في غزة حتى تحقيق أهدافها

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إنه سيبلغ نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، أن الحرب على غزة لن تتوقف حتى تحقيق أهداف تل أبيب.

ويصل كاميرون، الأربعاء، إلى إسرائيل في إطار جولة تشمل أيضا الضفة الغربية وقطر وتركيا.

وقال كاتس عبر منصة "إكس": "سألتقي اليوم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، سأشكره على الدعم البريطاني لإسرائيل".

وأضاف: "سأوضح له أننا في حرب بلا خيار ضد حماس ومحور الشر الإيراني"، على حد زعمه.

وتابع كاتس: "لن نتوقف حتى إطلاق سراح كافة المختطفين وتفكيك قدرات منظمة حماس العسكرية والحكومية في غزة وفي كل مكان".

وكانت الخارجية البريطانية قالت إن "كاميرون سيقوم بزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وقطر وتركيا لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع الزعماء الإقليميين لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة وإخراج الرهائن والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأضافت في تصريح مكتوب، الأربعاء : "سيركز ديفيد كاميرون على تعزيز المناقشات مع الإسرائيليين والقطريين بشأن هدنة إنسانية عاجلة في غزة، وسيبني على الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن".

وأشارت إلى أن كاميرون "سيحث زعماء المنطقة على العمل مع بريطانيا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من بناء مستقبل سلمي معا".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء "25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.