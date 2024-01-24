مشادات خلال جلسة مجلس النواب اللبناني لإقرار مشروع الموازنة العامة

رفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، جلسة مناقشة مشروع موازنة العامة 2024 إلى مساء اليوم.

وحصلت في بداية الجلسة مشادة كلامية بين عدد من النواب على خلفية تفسير الدستور، بعد رفض الرئيس بري طلب نائب افتتاح الجلسة بكلمة له.

وأشار رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النّائب إبراهيم كنعان في بداية جلسة الموازنة، إلى أن لجنة المال والموازنة "لحظت غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية وتميّزه بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم وبالعشوائية في بعض الاعتمادات".

وانعقدت اليوم الجلسة النيابية العامة لدراسة وإقرار مشروع الموازنة العامة برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء.