يرى أحمد حسام ميدو، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي تعمد الإعلان عن خطة عودة محمد صلاح، نجم فريقه إلى إنجلترا قبل البيان الرسمي من اتحاد الكرة المصري.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية: "هناك سوء إدارة في الأزمات داخل اتحاد الكرة، والمسئولين في الجبلاية لا يعترفون بأخطائهم".

وأضاف: "يورجن كلوب لم يتحدث عن أزمة صلاح صدفة، كان ينوي أن يقول ذلك في المؤتمر الصحفي «بيلبس» اتحاد الكرة لأنه وجد أمامه مسئولين هواة".

وتابع: "يورجن كلوب يريد أن يتم علاج محمد صلاح في إنجلترا، هذا ما يهمه فقط، ولا يهمه منتخب مصر في شيء، لكن اتحاد الكرة أساس عمله هو حماية المنتخب، لذا أتساءل لماذا لم يؤمن اتحاد الكرة نفسه باتفاق رسمي مع ليفربول؟".

وأكمل: "هل عمل طبيب المنتخب هو أن يبرر ويدافع عن نفسه وأن يقول إنه يعرف كيف يشخص الإصابات؟ الطبيب تورط بتصريحاته في الإعلام، فهو ليس خبيرًا في الإعلام".

وواصل: "الإعلام الإنجليزي سيركز على تصريح طبيب المنتخب عندما قال إن محمد صلاح غضب من تصريحات يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي، الصحف الإنجليزية في الفترة القادمة ستركز على العلاقة بين كلوب وصلاح".

وأتم: "مصر بلد كبيرة في كرة القدم، ومنتخب مصر كبير، وهؤلاء المسئولون يجب محاسبتهم".