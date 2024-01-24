الرئيس الألماني يحذر من تصاعد الخطاب المناهض للمهاجرين وضرره على الاقتصاد

حذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، من أن تصاعد خطاب اليمين المتطرف بشأن إجبار الأجانب على الخروج من البلاد، قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد الألماني.

وأفاد شتاينماير، خلال زيارة قام بها لفيتنام، اليوم الأربعاء، بأن العداء تجاه المهاجرين مصدر قلق كبير أثير مرارا خلال اجتماعاته مع مجتمع الأعمال بألمانيا.

وقال الرئيس الألماني في هو تشي منه سيتي: " أدرك الكثير من رواد الأعمال: إذا كان يتم الحديث عن ألمانيا بقلق، وأن البلاد تنحرف سياسيا، أننا ننغلق على أنفسنا ونطلق العنان للتمييز أو تشويه سمعة الأفراد، فإن هذا سيضر بالاقتصاد أيضا".

وجاءت تصريحات شتاينماير خلال زيارة رسمية إلى فيتنام، يتصدر جدول أعمالها جهود نقل العمالة الماهرة إلى ألمانيا وتوظيفها هناك، تعد أولوية.

ولطالما شكت الشركات الألمانية من نقص العمالة الماهرة، ومن الصعوبات في توظيف العدد الكافي من العاملين.