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أول فيديو لياسمين عبد العزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي

إيناس العيسوي
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 4:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 4:14 م

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، أول فيديو لها بعد طلاقها من الفنان أحمد العوضي، وهو فيديو دعائي لإحدى شركات المجوهرات والذهب.

ونشرت ياسمين من قبل صورة لها أيضًا عبر الانستجرام، لنفس الشركة.

وحسمت ياسمين عبد العزيز الجدل المثار حول أسباب طلقها هي والفنان أحمد العوضي، حيث تكهن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الخيانة الزوجية هي السبب في الطلاق.

وكتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على موقع «إنستجرام »: «أشهد أمام الله إن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز».

وعن سبب الطلاق قالت ياسمين عبد العزيز: «انفصالنا شيء قدري.. مش بإيدينا».

وأعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، انفصالها عن أحمد العوضي أمس، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكتبت ياسمين عبدالعزيز، قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

كما كتب العوضي عبر صفحته الرسمية أنه تم الانفصال بينه وبين ياسمين عبدالعزيز.

 


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