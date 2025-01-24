الكشف على 1170 حالة وتقديم 3505 خدمات طبية بقرية باها ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عبر إدارة القوافل العلاجية بالوزارة ومديرية الصحة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية.

وخلال مناقشته لتقرير أعدته د. سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، حول القافلة الطبية التي جرى تنفيذها في قرية باها بمركز بني سويف يومي الأربعاء والخميس 22 و23 يناير الجاري، أُعلن عن تقديم 3505 خدمة طبية للعديد من المواطنين في القرية.

شملت القافلة 8 عيادات متخصصة في 7 مجالات، وهي الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، العظام، الجلدية، وتنظيم الأسرة. وقد تم الكشف على 1170 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان. كما تم تقديم فحوصات طبية تشمل معمل الدم، معمل الطفيليات، الأشعة، والعديد من الفحوصات الطبية الأخرى. وبلغ عدد الحالات التي تلقت فحوصات موجات فوق صوتية 30 حالة، بالإضافة إلى تحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

كما نظمت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنًا، تم خلالها تناول مواضيع وقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية. بالإضافة إلى إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ300 مواطن.

وشدد محافظ بني سويف على دعم الوزارة المستمر لهذه القوافل الطبية، والتي تجري تحت إشراف د. ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، وفريق العمل من المساعدين والمشرفين، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.