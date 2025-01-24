مكتب نتنياهو يعلن رسميا: الانسحاب من لبنان سيتأخر لما بعد الـ60 يوما

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا، اليوم الجمعة، أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوما.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل عن مكتب نتنياهو قوله إن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان سيكون مرحليا وبالتنسيق مع واشنطن، مشيرا إلى أن "حزب الله لم يلتزم بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني".

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف في بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، إنه غير مسموح للجيش الإسرائيلي بمغادرة المنطقة العازلة في لبنان.

وأضاف جانتس أن "علينا الإصرار على تنفيذ الحكومة اللبنانية الاتفاق بشكل كامل، وعلينا الإصرار على أمن سكان الشمال وعدم تهديد المستوطنات وإلا فإننا لم نتعلم من 7 أكتوبر 2023"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن القيادة السياسية توعز للجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي لجنوب لبنان.

وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية، أن اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني أكد أن الجيش لا ينوي الانسحاب الكامل في هذه المرحلة، كما أنه على استعداد للرد على أي خروقات يرتكبها حزب الله، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش يستعد لإطالة أمد بقاء قواته في جنوب لبنان وإنه أبلغ قوات اليونيفيل الأممية والولايات المتحدة بذلك.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت إسرائيل، أمس الخميس، إن تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، مشيرة إلى وجود عمل إضافي لضمان استكمال الاتفاق.

في المقابل، دعا حزب الله إلى تكثيف الجهود الدولية لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بحلول الاثنين، وفقا لما نص عليه الاتفاق.