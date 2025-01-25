أنغام وعبد المجيد عبد الله يلتزمان الصمت على خلفية خرق لائحة المحافظة على الذوق العام السعودي

بيان مجهول من شرطة الرياض.. ونشطاء على مواقع التواصل يرجحون أن المقصود أنغام وعبد المجيد عبد الله

التزمت الفنانة أنغام والفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، الصمت التام بعدما رجح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنهما المتهمان بخرق "لائحة المحافظة على الذوق العام" طبقًا للقوانين المنظمة في المملكة العربية السعودية.

ففي وقت سابق، نشرت شرطة منطقة الرياض منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أكدت فيه "استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام في فعالية بمدينة الرياض". وتابع المتحدث باسم شرطة الرياض نص الاتهام بالقول: "إشارة إلى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية بمدينة الرياض، فإنه جارٍ استدعاؤهما وتطبيق الإجراءات النظامية وتطبيق اللائحة بحقهما واستكمال الإجراءات النظامية".

وكان بيان شرطة الرياض مجهولًا بشكل تام، فلم يوجه أصابع الاتهام لأنغام أو عبد المجيد عبد الله بشكل محدد ودقيق، ولا حتى أوضح ماهية الفعالية المقصودة، واكتفى بنشر نص الاتهام فقط.

ولكن مستخدمين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رجحوا أن يكون المقصود الفنانين أنغام وعبد المجيد، على إثر انتشار فيديو للأخير وهو يقبّل المطربة المصرية أثناء حضور حفل الـJoy Awards مطلع الأسبوع الماضي.

من ناحيتها، التزمت أنغام بالصمت التام إزاء الأمر، وواصلت نشر صور من احتفالية بعيد ميلادها الذي حضره عدد من الفنانين أصدقائها، بينما قام المطرب عبد المجيد عبد الله، قبل ساعات، بنشر فيديو أثناء حفله الذي أحياه في المنامة عاصمة البحرين، وأوضح فيه عدد الجمهور الضخم الذي حضر الحفل عبر حسابه على "إنستجرام" أيضًا.