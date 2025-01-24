فرانكفورت يضمن تأهله مباشرة في يوروبا ليج بعد رحيل مرموش

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ضمن فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني تأهله مباشرة لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بالفوز على ضيفه فرينكفاروزي المجري بنتيجة 2 / صفر ضمن منافسات الجولة السابعة بمرحلة الدوري، مساء الخميس.

أحرز كان أوزون وأوجو إيكيتيكي هدفي الفريق الألماني في الدقيقتين 49 و59 .

رفع الفريق الألماني إلى 16 نقطة في المركز الثاني ليتأهل مباشرة رفقة لاتسيو الإيطالي وأتلتيك بلباو الذي يحتل المركز الثالث متخلفا بفارق الأهداف.

أما الفريق المجري تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز 22 ليواصل كفاحه لضمان التأهل لمرحلة ملحق الدور الـ16 الذي سيقام بمباراتين ذهابا وإيابا.

وضمن فرانكفورت تأهله المباشر بعد ساعات قليلة من انتقال نجمه المصري عمر مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد حتى صيف 2029.

وفي نفس التوقيت ضمن لاتسيو الإيطالي الصدارة في مرحلة الدوري بعد الفوز على ضيفه ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 3 / 1 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

سجل ماريو جيلا وماتيا زاكايني وفالنتين كاستيلانوس أهداف لاتسيو في الدقائق 5 و32 و34 بينما أجرز أندير بارينتشيا هدف سوسيداد الوحيد في الدقيقة 82.

رفع لاتسيو رصيده إلى 19 نقطة في قمة الترتيب بسجل خال من الهزائم قبل مباراته أمام براجا البرتغالي في الجولة الأخيرة بالأسبوع المقبل.

أما ريال سوسيداد فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز 18.