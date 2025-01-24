روى عز الدين الحداد عضو المجلس العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل جديدة عن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة في 7 أكتوبر 2023.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «ما خفي أعظم» على قناة «الجزيرة» إنه منذ الأول من أكتوبر 2023 كانت قيادة الجهاز العسكري في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة للمصادقة على الخطط ووضع اللمسات النهائية وضبط توقيتات التنفيذ.

وأضاف أن الساعات الـ24 التي سبقت ساعة الصفر تم فيها ربط غرف القيادة والسيطرة بغرفة العمليات المركزية التي أشرفت على التنفيذ، وبدأت عملية حشد واستدعاء قوات تنفيذ واجب الهجوم.

وأشار إلى أن أسلحة الدعم القتالي كانت على أهبة الاستعداد حتى تمام الساعة السادسة والنصف من صباح السابع من أكتوبر.

وتابع: «لقد حاك هجومنا بدقة تلك المناورات التي تدرب عليها مجاهدونا، فتزامنت عند ساعة الصفر قذائفنا الصاروخية وسرب طائراتنا المسيّرة والشراعية ووحداتنا البحرية مع الآلاف من نخبة مشاة القسام الذين عبروا الجدار الفاصل بعد أن تهاوى على أيدي مجاهدين في وحدات الهندسة في مشهد مهيب تحفه عناية الرحمن، مستحضرين قول الله تعالى: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون».

ولفت إلى أن فرقة غزة سقطت في ساعات معدودة معلنة نجاح تنفيذ طوفان الأقصى نجاحًا وصفه بالمذهل.

واستكمل: «لم يصل العدو إلى أي معلومات بخصوصها رغم حجم العملية الكبير، كما لم تعمل دفاعاته بفعالية أمام مقاتلينا».