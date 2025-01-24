جانتس يطالب الجيش الإسرائيلي بعدم مغادرة لبنان

قال رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الجمعة، إنه غير مسموح للجيش الإسرائيلي بمغادرة المنطقة العازلة في لبنان.

وأضاف جانتس أن "علينا الإصرار على تنفيذ الحكومة اللبنانية الاتفاق بشكل كامل، وعلينا الإصرار على أمن سكان الشمال وعدم تهديد المستوطنات وإلا فإننا لم نتعلم من 7 أكتوبر 2023"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن القيادة السياسية توعز للجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي لجنوب لبنان.

وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية أن اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني أكد أن الجيش لا ينوي الانسحاب الكامل في هذه المرحلة، كما أنه على استعداد للرد على أي خروقات يرتكبها حزب الله، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يستعد لإطالة أمد بقاء قواته في جنوب لبنان وإنه أبلغ قوات اليونيفيل الأممية والولايات المتحدة بذلك.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت إسرائيل، أمس الخميس، إن تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، مشيرة إلى وجود عمل إضافي لضمان استكمال الاتفاق.

في المقابل، دعا حزب الله إلى تكثيف الجهود الدولية لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بحلول الإثنين، وفقا لما نص عليه الاتفاق.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، بوساطة أمريكية وفرنسية، على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، مقابل انسحاب مقاتلي حزب الله وأسلحتهم من المنطقة، وانتشار الجيش اللبناني.