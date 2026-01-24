نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ثالث ندوات الطفل، ضمن برنامج «مجلس لكل طفل»، وذلك من خلال ندوة ثقافية بعنوان «كن متميزًا»، في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة السابعة والخمسين، وبمشاركة متميزة من الأطفال وأولياء الأمور وروّاد المعرض.

جاءت الندوة برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبحضور الدكتور السيد عمارة، مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور محمود خليل، وكيل المديرية.

وتناولت الندوة، التي أُقيمت ضمن أنشطة جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية تنمية الوعي الثقافي والفكري لدى الأطفال، وتعزيز دور الأدب في بناء الشخصية، وتنمية الخيال والقيم الإنسانية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع.

وشارك في الندوة الناقد والكاتب الأستاذ عبده الزراع - رئيس شعبة أدب الطفل باتحاد الكتاب المصري، حيث تحدّث عن أهمية القراءة في تشكيل وعي الطفل وبناء شخصيته الثقافية والأخلاقية، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في الاهتمام بالطفل المصري، وما يعكسه ذلك من خلال الأنشطة الثقافية الموجهة للنشء.

وأدارت الندوة الطفلة المبدعة فريدة محمد، الحاصلة على جائزة الدولة للمبدع الصغير، في تجربة لافتة عكست وعيًا مبكرًا، ومشاركة فعّالة للأطفال في المشهد الثقافي، وأسهمت في إثراء الحوار بصورة إيجابية.

وفي ختام الندوة، أعرب الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تقديره لضيف الندوة، مؤكدًا الاهتمام البالغ الذي يوليه وزير الأوقاف بأطفال مصر، والعمل على توفير بيئة ثقافية ودينية آمنة تسهم في بناء وعيهم وتنمية قدراتهم.

وأُقيمت الندوة في صالة (4) – جناح A25 بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسط تفاعل إيجابي من الأطفال وأولياء الأمور، في أجواء أكدت أهمية دعم ثقافة الطفل والاهتمام ببنائه الفكري والإبداعي.