أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، انطلاق الحملة التنشيطية المجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «الألف يوم الذهبية يبدأ بخطوة»، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «بداية».

وفي السياق، أثنى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عبر بيان اليوم السبت، على الجهود المبذولة من مديرية الصحة بالمحافظة، ودورها الفعّال في تنفيذ المبادرات الصحية والتنموية، لا سيما المبادرة الرئاسية «بداية»، التي تستهدف دعم الطفولة المبكرة وتحقيق التنشئة المستدامة، مؤكدًا أن تلك الحملات تمثل ركيزة أساسية في تحسين الخصائص السكانية ودعم صحة الأسرة المصرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا أن الحملة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتحقيق الاستخدام الآمن والفعّال لوسائل تنظيم الأسرة، بما يسهم في دعم صحة الأم والطفل وتحسين المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن الحملة تُنفّذ على مرحلتين؛ إذ تنطلق المرحلة الأولى خلال الفترة من 24 يناير وحتى 28 يناير بمراكز "أبوتشت، نجع حمادي، الوقف، دشنا، وقفط"، على أن تبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 5 فبراير بمراكز "فرشوط، قنا، نقادة، وقوص".

وأضاف أن الحملة تُنفّذ من خلال جميع الوحدات الصحية الثابتة، بجانب العيادات المتنقلة، مع توفير مختلف وسائل تنظيم الأسرة طويلة وقصيرة المدى بالمجان، بما يضمن وصول الخدمة إلى جميع السيدات المستهدفات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل الأمير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بقنا، أن المديرية أعدّت خطة متكاملة للإعداد الجيد للحملة، مدعومة بالأطقم الطبية والتمريضية المدربة، لضمان تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالكفاءة والجودة المطلوبة.

وأضافت أن الحملة تشمل تقديم خدمات تركيب "اللولب واللولب النحاسي والكبسولات، وصرف الأقراص"، فضلًا عن تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية للمترددات، ينفّذها مسئولو الإعلام الصحي والرائدات الريفيات، بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة ودعم مفاهيم الصحة الإنجابية، بما ينعكس إيجابيًا على صحة الأسرة والمجتمع.



