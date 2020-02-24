إير نيوزيلاند للطيران تصدر تحذيرا بشأن أرباحها هذا العام بسبب كورونا

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أصدرت شركة الخطوط الجوية النيوزيلندية "أير نيوزيلاند" بيانا تحذيريا بشأن الأرباح في بيان للبورصة في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أمس الأحد.

وتوقعت الشركة أن تشهد تأثيرا سلبيا صافيا على الأرباح بمقدار يتراوح بين 35 إلى 75 مليون دولار نيوزيلندي (22 إلى 4ر47 مليون دولار) نتيجة لفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

وقالت إن من المتوقع أن تتأثر عائداتها في الفترة المتبقية من العام سلبا نتيجة للطلب الضعيف على السفر من وإلى الوجهات الآسيوية، وضعف الحجوزات المقدمة للسفر بطائرات شركة تاسمان ورحلات الشبكات المحلية

وفقا لتقديرات بمتوسط بقيمة 55مليون دولار نيوزيلندي، تتراوح الأرباح المستهدفة لعام 2020 قبل خصم الضرائب وتكاليف بنود أخرى مهمة بما بين 300 إلى 350 مليون دولار نيوزيلندي.