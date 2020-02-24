بي بي سي: حكاية مهاجر إلى أمريكا بمعطف وحيد وحذاء واحد ودون معرفة بالإنجليزية

قام جيف بيزوس، رئيس شركة أمازون وأغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 130 مليار دولار، مؤخرا بشراء عدة منازل لإقامته في لوس أنجليس بقيمة 250 مليون دولار.

وإذا كانت تلك هي آخر أخبار أغنى رجل في العالم فإن البداية كانت منذ ستة عقود.

يقول جيف بيزوس عن والده مايك بيزوس إنه هاجر من كوبا وعمره 16 عاما يحمل معه معطفا واحدا ولا يجيد إلا اللغة الإسبانية.

فما هي حكاية والد أغنى رجل في العالم والتي يصفها ابنه بأنها ملهمة في التصميم والتفاؤل؟

رغم أن مايك بيزوس ليس الأب البيولوجي لجيف إلا أنه من قام بتربيته ومنحه اسمه.

وكان جيفري بيترسون جورغنسن قد ولد للفتاة المراهقة جاكلين غيسي، البالغة من العمر 17 عاما، والتي كانت طالبة في الثانوية في 12 يناير/كانون ثاني عام 1964 في ألبوكويرك بنيوميكسيكو.

ورغم زواج والديه البيولوجيين فإن والده البيولوجي سرعان ما اختفى من الصورة وحصلت غيسي على الطلاق من جورغنسن في عام 1965 وتزوجت مايك بيزوس عام 1968.

ويقول بيزوس عن والده مايك إنه مر بظروف صعبة تفوق الخيال فقد غادر كوبا وعمره 16 عاما إلى بلد جديد لا أسرة له فيها.

ويضيف قائلا: "لقد شعر والداه أنه ليس هناك سبيل آخر لحمايته سوى مغادرة البلاد التي كانت تحت حكم كاسترو".

وقال مايك بيزوس "لم يكن مسموحا لوالدي بالذهاب معي إلى المطار فذهبت وحدي لأستقل طائرة وأهبط في ميامي بعد 45 دقيقة".

وتابع قائلا" كنت أحمل معي معطفا واحدا وحذاء واحدا و3 قمصان و3 سراويل".

وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة أقام مايك بيزوس في البداية في معسكر ماتيكومبي للاجئين في فلوريدا لمدة ثلاثة أسابيع.

وبعد ذلك انتقل إلى ويلمينغتون ثم ديلاور التي دخل فيها مدرسة ثانوية حصل منها على منحة دراسية لكلية في ألبوكويرك.

ويقول مايك بيزوس "لم أكن أعلم أين تقع ألبوكويرك"، مشيرا إلى أنه التقى هناك بغيسي وابنها جيف.

الحلم الأمريكي

ويضيف قائلا"إنها قصة لا تصدق حقا، فعندما أنظر إلى الحياة ورائي والحلم الأمريكي الذي عشته منذ زمن بعيد، بالفعل يبدو الأمر وكأنه في عالم آخر".

ومن هنا كانت بداية انطلاق جيف بيزوس..

فقد ظهرت علامات طموح جيف الصغير والذي حمل اسم بيزوس قبل عقود في ظل رعاية أمه غيسي وزوجها مايك بيزوس الذي بات الرئيس التنفيذي لشركة إكسون.

وقد أظهر بيزوس الصغير ميلا مبكرا للهندسة والعلوم، إذ قام وهو في الثالثة من عمره بتفكيك سريره، بحسب ما يروي براد ستون في كتاب للسيرة الذاتية صدر عام 2013.

وفي خطاب التخرج من المدرسة الثانوية، وضع بيزوس تصورا لتدشين مستعمرات في الفضاء الخارجي.

وفي جامعة برنستون، تخصص بيزوس في دراسة الهندسة وعلوم الحاسبات، وقد استخدم مهاراته فيما بعد في شركات مالية في نيويورك. وهناك التقى بيزوس زوجته السابقة، ماكينزي، أثناء عملهما في شركة "دي إي شو" لصناديق الائتمان.

وفي عامه الثلاثين، استقال بيزوس بعد وقوفه على إحصاءات تشير إلى النمو السريع الذي حققه الإنترنت.

والآن أصبحت شركة أمازون لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، التي أسسها بيزوس عام 1994، ثاني شركة رأس مالها يتخطي تريليون دولار في العالم في سبتمبر / أيلول 2018 (بعد شركة أبل بفارق ضئيل)، متحولة من موقع تجاري صغير لبيع الكتب المستعملة إلى شركة عالمية عملاقة للتجارة في كل شيء.

وهو الآن يمتلك صحيفة الواشنطن بوست، وتتطلع شركته الفضائية "بلو أوريغين" إلى نقل معدات وأشخاص إلى القمر بحلول عام 2024.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، تعهد بيزوس بتخصيص ملياري دولار من ثروته لتمويل شبكة من رياض الأطفال ومساعدة المشردين في شوارع الولايات المتحدة.

وقبل سنوات، قالت صديقته في مرحلة التعليم الثانوي لمجلة "وايرد" الأمريكية إنها دائما كانت تتنبأ له بتكوين ثروة، في طريقه إلى تحقيق حلم قديم باستكشاف الفضاء الخارجي.

كما أضافت "لم تكن المسألة مقتصرة على المال فحسب، وإنما بما سيفعل به، من تغيير للمستقبل".