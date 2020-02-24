سكاي نيوز: مقتل 5 جنود أتراك في ريف إدلب



قتل خمسة جنود أتراك، اليوم الاثنين، جراء غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة في كنصفرة بريف إدلب، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.