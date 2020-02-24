سكاي نيوز: مقتل 5 جنود أتراك في ريف إدلب

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قتل خمسة جنود أتراك، اليوم الاثنين، جراء غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة في كنصفرة بريف إدلب، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.