 سكاي نيوز: مقتل 5 جنود أتراك في ريف إدلب - بوابة الشروق
الإثنين 24 فبراير 2020 4:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

سكاي نيوز: مقتل 5 جنود أتراك في ريف إدلب

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 24 فبراير 2020 - 3:58 م | آخر تحديث : الإثنين 24 فبراير 2020 - 3:58 م


قتل خمسة جنود أتراك، اليوم الاثنين، جراء غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة في كنصفرة بريف إدلب، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك