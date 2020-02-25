شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن فلسطين لا تخضع للقانون العقاري وأن عاصمتها لا يمكن أن تكون إلا القدس، لافتا في نفس الوقت أن لا رغبة في "القتال أو الصدام" مع إسرائيل.

وقال سعيد في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي يؤدي زيارة لتونس بدءا من اليوم، إن القضية الفلسطينية ستظل قائمة مادام الشعب الفلسطيني يتعرض لهذه "المظلمة".

وأضاف سعيد "فلسطين ليست ضيعة أو بستانا ولا تخضع للقانون العقاري".

وتابع الرئيس التونسي قائلا "فلسطين للفلسطينيين نحتكم للشرعية الدولية على محدوديتها. لا نريد القتال أو صدام لكن نحن أصحاب حق ودعاة حق ولا يمكن أن تكون عاصمة فلسطين إلا القدس الشريف".

وجعل سعيد من القضية الفلسطينية أحد المحاور الرئيسية لحملته الانتخابية لمنصب الرئاسة. وفي خطاباته السابقة اعتبر التطبيع مع إسرائيل "خيانة عظمى".

كما اعتبر تونس في "حالة حرب" مع إسرائيل، على خلفية قصف سلاح الجو الإسرائيلي لمدينة حمام الشط التونسية عام 1985 مخلفا العشرات من القتلى التونسيين والفلسطينيين.