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اشتعال النيران بسيارة نقل بمقطورة على طريق برج العرب

عصام عامر
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 4:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 4:18 ص

اشتعلت النيران في سيارة نقل أثناء سيرها، على طريق برج العرب، غربي الإسكندرية، وتم السيطرة على النيران، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ باشتعال النيران في سيارة "نقل" بمقطورة خاصة بنقل الرمال.

وبانتقال ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ العامرية، وسيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية، على الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب النيران في كبينة السائق، ما أدى لتفحمها.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

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