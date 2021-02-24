حريق غابات يدمر 50 هكتارا بشمال طوكيو



تسبب حريق بإحدى الغابات، يشتعل على مدار الأيام الثلاثة الماضية، على جبل بشمال طوكيو، في تدمير 50 هكتارا على الأقل وليس هناك أية مؤشرات على إخماده، طبقا لما ذكرته الحكومة المحلية، اليوم الأربعاء.



وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم، أن الحريق في منطقة "أشيكاجا" بمقاطعة "توشيجي" مازال يشتعل على الرغم من جهود على الأرض من قبل رجال الإطفاء وعمليات ضخ المياه بالمروحيات، التي تنفذها قوات الدفاع الذاتي البرية والحكومات المحلية.



وطبقا لمجلس المدينة، فقد اتصل أحد المتنزهين بخدمات الطوارئ حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء اليوم الأحد، بعد أن اكتشف وجود الحريق في منطقة غابات، بالقرب من الجبل، الذي يوجد به ممر مشاه شهير.



وتحاول المقاطعة إخماد الحريق منذ أمس الأول الإثنين، بمساعدة مروحيات لإطفاء الحرائق من مقاطتي إيباراكي وسايتاما وقوات الدفاع الذاتي البرية.