السيول تقطع طريق رأس غارب- الزعفرانة عند الكيلو 60

قال اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، إن الأمطار الغزيرة والسيول قطعت طرق رأس غارب- الزعفرانة، والزعفرانة- العين السخنة، اليوم الأربعاء، عند الكيلو 60 طريق الزعفرانة رأس غارب، ومنطقه الأنبا بولا.

وتم إصلاح الطريق الأول بمعدتي المدينة، وشركات البترول، وبالتنسيق مع الحماية المدنية والمرور.

وأضاف رأفت، أن إدارة مرور البحر الأحمر

أغلقت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الكيلو 60 بطريق الزعفرانة- رأس غارب، القادم من اتجاه القاهرة.

وتم تغيير حركة سير السيارات في الاتجاهين لتسيير حركة السيارات على الطريق وكذلك طريق الأنبا بولا.

وأعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر، تغيير حركة السيارات للقادم من الزعفرانة -العين السخنة باتجاه القاهرة، وذلك بسبب سقوط الأمطار الغزيرة والسيول وعلى المتجه من الزعفرانة للقاهرة أن يتجه إلى طريق الجلالة إجباري.

وكثفت إدارة مرور البحر الأحمر برئاسة العميد حسام كمال، مدير مرور البحر الأحمر من التواجد على الطرق السريعة، وانتشار الخدمات الأمنية ووضع علامات استرشادية، وحذرت السائقين من توخي الحذر على الطرق السريعة والالتزام بالإرشادات المرورية وعدم تجاوز السرعات المقررة وعدم السفر إلى للضرورة.

ورفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية، وحذرت المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار.

من جانبه كلف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، كل الجهات المختلفة برفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية تساقط الأمطار والسيول، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمقر ديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والأحياء والتنبيه عليهم بالإبلاغ الفوري عن حالة الطقس.