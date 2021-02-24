مستشارة ألمانيا تصر على زيادة الاختبارات من أجل تخفيف محتمل لقيود كورونا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن إصرارها على زيادة الاختبارات بشكل ملحوظ من أجل التخفيف المحتمل لقيود كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية تنشرها في عددها غدا الخميس، قالت ميركل إن الاستراتيجية الذكية للفتح مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاختبارات السريعة الشاملة.

ورأت ميركل أن هناك أسئلة عالقة يجب توضيحها في هذا الصدد، وذلك من أجل التشاور حول العملية برمتها مع رؤساء حكومات الولايات في الثالث من مارس المقبل، "فأنا لا يمكنني أن أحدد بالضبط المدة التي سيستغرفها الأمر لحين تثبيت مثل هذا النظام، لكنه سيكون في مارس".

وأضافت ميركل أن الاختبار السريع يمكنه مبدئيا إظهار أن شخصا ما ليس مصابا بالتحديد في اليوم الذي أجرى فيه الاختبار، أو بالعكس أن شخصا مصاب أو معدٍ رغم عدم ظهور أعراض".

يذكر أن كل الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض يجب عليهم إجراء اختبارات (بي سي آر) على أية حال.

وتعهدت ميركل بتسريع وتيرة تطعيمات كورونا، وقالت: "نتحدث حاليا حول كيفية النجاح على الصعيد اللوجستي في التلقيح بما يتراوح بين 5ر7 إلى 5ر9 مليون جرعة في الأسبوع".

ولا يمكن لمراكز التطعيم أن تنجز هذا الأمر بمفردها، حيث رأت ميركل أنه يجب إشراك أطباء العيادات الخاصة في هذا الأمر.

وفي إشارة إلى الشكوك المثارة حول لقاح استرازينيكا، قالت ميركل إن هذا اللقاح "موثوق وفعال وآمن"، ولفتت إلى أن اللقاح تم التصريح به من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية كما أنه موصى باستخدامه في ألمانيا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما.