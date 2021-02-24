 حكم بالسجن في محاكمة تاريخية بألمانيا بشأن قضية تعذيب منسوبة لجهات حكومية سورية - بوابة الشروق
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حكم بالسجن في محاكمة تاريخية بألمانيا بشأن قضية تعذيب منسوبة لجهات حكومية سورية

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 11:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 11:42 ص

قضت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، بسجن أحد المتهمين الاثنين في قضية تعذيب منسوبة لجهات حكومية في سوريا بالسجن لمدة أربعة أعوام وستة أشهر.

ويصف الادعاء العام الألماني هذه القضية بأنها أول قضية جنائية على مستوى العالم ضد جرائم تعذيب متورط فيها جهات حكومية في سورية.

واستقر في قناعة المحكمة العليا في مدينة كوبلنتس الألمانية أن المتهم السوري إياد أ. مذنب بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

وكان المتهم، الذي فر إلى ألمانيا وتم القبض عليه فيها، عميلا لدى جهاز المخابرات العامة في سوريا.

ووفقا لقناعة المحكمة، فإن المتهم (44 عاما) مذنب بتهمة التعذيب وسلب الحرية.

ومن المقرر مواصلة المحاكمة ضد المتهم الرئيسي السوري، أنور ر. (58 عاما)، والتي قد بدأت في أبريل 2020.

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