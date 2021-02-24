بن زايد يتفقد عدة منصات عربية ودولية خلال فعاليات آيدكس 2021

تفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الأربعاء ،عدداً من الأجنحة العربية والدولية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" الذي يواصل فعالياته لليوم الرابع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن محمد بن زايد اطلع خلال الجولة على أحدث ما أنتجته الصناعات العربية المتخصصة والشركات الدولية من أنظمة وآليات متطورة تسهم في رسم مستقبل القطاعات الدفاعية والعسكرية والأمنية وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها.



والتقى الشيخ محمد بن زايد خلال الجولة عدداً من مسؤولي الأجنحة المشاركة في المعرض، واستمع منهم إلى شرح بشأن أهم المنتجات المتطورة التي يعرضونها ومميزاتها المبتكرة وآليات عملها والأفكار الإبداعية التي طبقت في تنفيذها إضافة إلى أبرز مشاريعهم المستقبلية التي تخدم مجالات الدفاع والأمن والتعاون المشترك.