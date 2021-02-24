الكاظمي: العراق والأردن مصممان على تطبيق الاتفاقيات الثنائية

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن العراق والأردن لديهما إصرار على تطبيق الاتفاقيات الثنائية في كافة مجالات التعاون.

وقال الكاظمي، خلال استقباله وفد رسمي أردني برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي وعدد من المسؤولين الأردنيين: "نعمل على تطبيق الاتفاقيات في قطاعات الإسكان والطاقة والصحّة والتعليم والصناعة والتجارة والقطاع المصرفي، وكذلك البرمجيات الحديثة".

وأكّد "أهمية التعاون الذي بدأ في الإطار الأمني والسياسي ضمن التعاون الثلاثي الذي ضمّ كذلك جمهورية مصر العربية، ليتسع ويشتمل الأمن والاستقرار بمفهومه الأوسع".

وحمّل الكاظمي، الوفد تحياته إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الحكومة بشر الخصاونة، وتطلع العراق إلى تعاون أوثق مع الأردن وترسيخ أمن المنطقة واستقرارها.

ومن جهته، أكد الوفد الأردني عمق أواصر التعاون والرغبة في تطوير المصالح المشتركة مع العراق.