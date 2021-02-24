طالب نادي الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الأهلي لملعب المكس بالإسكندرية، بدلا من ملعب برج العرب فى إطار منافسات الدوري الممتاز.

وعلى خلفية ذلك، يستعرض الموقع الرسمي للدراويش لقاءات الفريق على ملعب المكس والتى جاءت كالتالى..

لعب الفريق 8 مباريات حيث فاز فى 3 وتعادل مباراة وخسر 4 ، له من الأهداف 7 وعليه 9 أهداف وتم تحقيق كلين شيت فى لقاء وحيد

الدورى العام ..

* يوم 18 أبريل 2009 فاز على الاتحاد السكندرى 2 / 1 ( محمد محسن أبو جريشة 2 )

* يوم 24 مايو 2009 خسر من الأهلى صفر / 1 فى مباراة فاصلة على اللقب

* يوم 28 أبريل 2017 فاز على المصرى 2 / 1 ( محمود متولى من ضربة جزاء ومحمد هاشم / محمود متولى فى مرماه )

* يوم 30 نوفمبر 2019 خسر من الاتحاد صفر / 3

* يوم 19 ديسمبر 2019 خسر من الأهلى صفر / 1

* يوم 18 يناير 2020 تعادل مع سموحه 1 / 1 ( النامبيى بنسيون شيلونجو فى مرمى فريقه السابق / إبراهيم أبو اليزيد فى مرماه )

كأس الكونفدرالية ..

* يوم 18 مارس 2005 فاز على فيرفيارو مابوتو الموزمبيقى فى إياب دور الـ 32 بـ 2 / صفر ” محمد محسن أبو جريشة – أحمد فتحى ”

* يوم 9 سبتمبر 2005 خسر من المقاولون العرب فى الجولة الرابعة بدور الـ 8 ” المجموعات ” صفر / 1