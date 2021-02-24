مليارا جنيه إسترليني خسائر مطار هيثرو خلال العام الماضي

أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، تسجيل خسائر بلغت ملياري جنيه إسترليني (8ر2 مليار دولار) خلال العام الماضي.

وقال مسؤولو المطار في التقرير السنوي لنتائجه المنشور، اليوم، إن عدد الركاب تراجع خلال العام الماضي بنسبة 7ر72% إلى 1ر22 مليون راكب، مقابل 9ر80 مليون راكب خلال 2019 وهو رقم لم يسجله المطار منذ السبعينيات.

كما تراجع إجمالي إيرادات المطار خلال العام الماضي بنسبة 62% سنويا إلى 2ر1 مليار جنيه إسترليني.

ولمواجهة هذه الأزمة اضطر مطار هيثرو إلى خفض نفقاته بنحو 400 مليون جنيه إسترليني، وتقليل الإنفاق بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني والحصول على تمويلات خارجية بقيمة 5ر2 مليار جنيه.

في الوقت نفسه، أشار البنك إلى أنه أنهى العام الماضي ولديه سيولة نقدية بقيمة 9ر3 مليار جنيه، وهو ما يكفي لتلبية احتياجاته حتى 2023.

من ناحيته، دعا جون هولاند كي الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك إلى منح الشركات تخفيضات ضريبية بنسبة 100% وتمديد برنامج الدعم الحكومي لأجور العاملين في القطاع الخاص، عندما يضع الخطوط العريضة لمشروع ميزانية العام الجديد على بريطانيا لدعم الشركات في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.