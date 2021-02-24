 شركة النفط العراقية: اجتماع مرتقب في أوبك لزيادة الإنتاج النفطي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شركة النفط العراقية: اجتماع مرتقب في أوبك لزيادة الإنتاج النفطي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 5:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 5:45 م

أعلنت شركة تسويق النفط العراقي "سومو"، عن اجتماع مرتقب في أوبك لزيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا، بداية الشهر المقبل.

وأوضحت الشركة، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، أن "حصة العراق في زيادة الإنتاج في أوبك ستكون 60 ألف برميل يوميا"، مشيرة إلى تجميد عملية بيع النفط بالدفع المسبق في الوقت الحالي.

ونوهت بأن الحكومة الاتحادية تمتلك السلطة الحصرية لإدارة النفط في جميع أنحاء العراق، مؤكدة استعدادها لإدارة ملف النفط في إقليم كردستان بعد اتفاق الحكومة الاتحادية مع الإقليم.

وشركة تسويق النفط العراقية‏ "سومو" هي المؤسسة المسؤولة عن تسويق النفط في العراق.

وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بموجب القوانين العراقية السارية بابرام عقود تصدير النفط الخام وكذلك عقود تصدير واستيراد المشتقات النفطية.

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