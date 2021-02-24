المجر تصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم لقاح سينوفارم الصيني

أصبحت المجر، اليوم الأربعاء، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة "سينوفارم" الصينية.

ووفقا لكبيرة المسؤولين الطبيين سيسيليا مولر فإنه سيتم خلال الأيام السبعة المقبلة تطعيم 275 ألف شخص باللقاح، الذي لم تتم الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي.

وقالت: "إننا نأخذ خطوة مهمة لحماية السكان من فيروس كورونا".

وتستخدم المجر حاليا لقاحات بيونتيك/فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وسبوتنيك في.

ويعتمد رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان بصورة متزايدة على المنتجات الروسية والصينية. وقد تم منح تراخيص للاستخدام الطارئ للقاحي سبوتنيك في وسينوفارم في المجر، رغم أن تقارير تشير إلى أن هذا حدث دون مراجعة موضوعية مستقلة.

وبدأ الممارسون العامون اليوم في استخدام لقاح سينوفارم، وعلى أساس تطوعي.

وطلبت المجر مليوني جرعة لقاح من سبوتنيك في من روسيا و5 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم من الصين. ويبلغ عدد سكان المجر أقل من عشرة ملايين نسمة.