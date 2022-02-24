موسكو تنفي إسقاط طائرة روسية فوق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح الخميس، أن البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل.

وجاء في بيان الوزارة أن «البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل»، مشيرة إلى أن حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أية مقاومة ضد الوحدات الروسية.

وكانت الوزارة قد صرحت في وقت سابق من اليوم، بأنها لن تقوم بتوجيه ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية.

وفي تصريحات لـ«سبوتنيك» قالت الوزارة: «البنى التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية معطلة بأسلحة عالية الدقة».

كما نفت الوزارة مزاعم إسقاط طائرة روسية فوق أوكرانيا، وجاء في البيان: «المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام الأجنبية والتي تزعم إسقاط طائرة روسية فوق أوكرانيا ليست صحيحة».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير، عن بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

وقال الرئيس الروسي إن «مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت»، لافتًا إلى أن «روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية».