

أجرى عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الخميس)، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" (رسمية) إنّ لافروف أطلع وانج على تطور الوضع في أوكرانيا والموقف الروسي.

وقال الوزير الروسي إنّ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أخلا بالتزاماتهما، وواصلا التوسع نحو الشرق، ورفضا تطبيق اتفاقية مينسك الجديدة، وخرقا قرار مجلس الأمن رقم 2202.

وأضاف لافروف أن بلاده اضطرت إلى اتخاذ تدابير ضرورية لحماية حقوقها ومصالحها.

بدوره، أكّد وانج أن الصين طالما احترمت سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول، ولفت إلى أن الصين تعترف بالسياق التاريخي المعقد والخاص لقضية أوكرانيا، وتفهم الشواغل الأمنية المشروعة لروسيا.

وأكّد أنه يتعين التخلي عن عقلية الحرب الباردة بشكل كامل، وإقامة آلية متزنة وفعالة ومستدامة للأمن الأوروبي من خلال الحوار والتفاوض.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، في غزو أثار ردود أفعال غاضبة على الصعيد الدولي.

وقال بوتين إنّ بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات لما أسماها "سوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".