ضبط 47 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمركز ديرمواس في المنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك؛ بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين، وضمان سلامة الغذاء وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات على المخابز البلدية والمحال التجارية والأسواق وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.

ومن جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ديرمواس، إنه خلال الحملات تم ضبط وتحرير 47 مخالفة متنوعة منها 42 مخالفة للمخابز البلدية جاءت ما بين: خبز ناقص الوزن –انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين – عدم تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية ـ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وفي مجال مراقبة الأسواق، تم تحرير 5 محاضر لمحلات بقالة لعدم الاعلان عن الاسعار.