دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، رئيس مجموعة السبع، إلى اتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا، لافتًا إلى إجراء مشاورات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لفرض عقوبات وإقرارها ضد روسيا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن القادة الروس عليهم دفع ثمن باهظ بشأن ما يفعلونه، منوهًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ارتكب خطأ جسيمًا، ودعاه إلى وقف العملية العسكرية وسحب قواته من أوكرانيا لعدم إراقة الدماء.

وأعرب عن تفهمه لقلق الحلفاء في شرقي أوروبا رومانيا وبلغاريا ودول البلطيق، معقبًا: «ألمانيا ستقف معكم وتلتزم بالاتفاقات الدفاعية للناتو».

وأشار إلى اقتراحه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعقد اجتماع لكل القادة الأوروبية وقادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، متابعًا: «نتجه إلى بروكسل لإجراء مناقشات موسعة بشأن ما سيحدث في أوكرانيا».

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كل محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.