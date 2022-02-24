موسكو: 14 جنديا أوكرانيا سلموا أنفسهم للجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجنود الأوكرانيين يحاولون الاتفاق على ممرات آمنة للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة، مشيرة إلى أن 14 جنديا أوكرانيا سلموا أنفسهم للجيش الروسي.

ونقلًا عن وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في بيان، إن «قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، تقدمت بعمق 7 كيلومترات في اتجاه منطقة فولنوفاخا».

وأضاف كوناشنيكوف أنه خلال الأعمال القتالية، استسلم 14 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرًا إلى الإفراج عنهم جميعًا وعودتهم لعائلاتهم بعد توقيعهم على تعهد بعدم المقاومة المسلحة.

وأفاد كوناشينكوف بأن الجنود الأوكرانيين يحاولون تجنب الاشتباكات القتالية والاتفاق على ممرات للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.