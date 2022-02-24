الهند تستعد لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا

قالت السفارة الهندية في أوكرانيا إنها تجري استعدادات بديلة لإجلاء المواطنين الهنود من أوكرانيا، وذلك على خلفية إلغاء الجدول الزمني لرحلات الطيران الخاصة بالتزامن مع إغلاق المجال الجوي الأوكراني.



وأشارت السفارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، إلى نشر المعلومات الخاصة بعملية الإجلاء بمجرد الانتهاء من الترتيبات اللازمة، مناشدة مواطنيها حمل جوازات السفر والوثائق اللازمة في جميع الأوقات، ومتابعة البيانات الصادرة على مواقع التواصل.









وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير، عن بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.



وقال الرئيس الروسي إن «مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت»، لافتًا إلى أن «روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية».