محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الطرق

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الجمعة، برفع كفاءة الطرق وإعادة الشيء لأصله، وترميم الشوارع المتهالكة استجابة لشكاوى المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

فيما قام حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة أعمال رفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله بشارع الفادي من ناحية الذراع البحرى وكذلك تمهيد الطريق الرابط بين طريق الإسكندرية - مطروح والطريق الدولي لتحقيق السيولة المرورية واستجابة لشكاوى المواطنين.

وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب أعمال إعاده الشيء لأصله لمسارات مشروعات شركه إسكندرية لتوزيع الكهرباء بشوارع ابن سالم مع عبد الكريم من البيهقي، المكس أمام مدرسة الورديان الثانوية الصناعية، نقطة شرطة الورديان، أمام باب ميناء 5 وكوبري النوبارية، الأمير لؤلؤ، شارع التوفيقية بجوار سور مخازن شركة الكهرباء مع محور المحمودية البطيء، أمام مدرسة كرموز المشتركة، مستشفى صدر كرموز منطقة وأبور الجاز.

وأكد الشريف على جميع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، بالاستمرار في رفع كفاءة جميع الطرق الأكثر احتياجا وترميم الشوارع المتهالكة بشوارع الثغر؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.