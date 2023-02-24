مسيرات مهيبة في أنحاء الضفة الغربية وغزة احتجاجًا على مجزرة نابلس

انطلقت مسيرات حاشدة في المدن الرئيسية بالضفة الغربية المحتلة وبقطاع غزة، وذلك بمجرد أن دقت عقارب الساعة الثانية عشرة لتعلن بداية منتصف الليل، احتجاجًا على مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في "نابلس" وانتهاكاته في أنحاء الضفة الغربية "عامة" وفي القدس "خاصة".

وخرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وغالبيتهم من الشباب، إلى الميادين الرئيسية في "نابلس" وفي "جنين"، وفي "رام الله"، ومحافظات قطاع غزة، والقدس، ومدن أخرى، وقاموا بالتكبير الجماعي ورددوا نداءات تمجد 11 شهيدًا قضوا في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس /الأربعاء/ في "نابلس" بشمال الضفة.

ورفع المشاركون في المسيرات المهيبة الأعلام الفلسطينية، وانتشرت الطواقم الصحفية لتغطية المسيرات. وردد المشاركون في المسيرة سورة "الفاتحة" من القرآن الكريم.

ومن المتوقع أن يزداد زخم الاحتجاجات غدا مع دعوة الحركة الفلسطينية الأسيرة إلى أن يكون يوم الجمعة يوما للنفير العام.

وانطلقت مسيرات في مخيم "الدهيشة" بمحافظة بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب مُباشرة من القدس، ومن "طولكرم" شمال غرب الضفة، ومن مخيم عقبة جبر في "أريحا"، ورددوا هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.

وخرج سكان بلدات الطور وسلوان وشعفاط والعيساوية وجبل المكبر والشيخ جراح بالقدس المحتلة، إلى الشوارع. وأظهر تصوير فيديو اشتباكات بين سكان الطور ومناطق أخرى بالقدس وجنود الاحتلال الإسرائيلي.