ضبط 4 تجار تموينيين يتلاعبون بأسعار السلع في البحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الخميس، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية مركز شبراخيت.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع مكرونة يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على 100 شيكارة مكرونة زنة الواحدة 10 كيلوات كمنتج نهائي.

كما تمكنت الحملة من ضبط تاجر تمويني تصرف في كمية من السلع التموينية بمبلغ 2081 جنيها، عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

كما تم ضبط تاجر تمويني قام بتجميع سلع تموينية بمبلغ 2328 جنيها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتاجر تمويني لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية ومواعيد العمل.

فيما تم ضبط تاجر تمويني أغلق المحل وتوقف عن صرف السلع التموينية في أوقات العمل الرسمية وتم اتخاذ اللازم قانونا.

وكانت الحملة برئاسة منتصر النحاس، وبرفقة حسن طاحونية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.