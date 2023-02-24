الجيش الأوكراني: القضاء على 146 ألفا و820 جنديا روسيا العام الماضي

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن روسيا فقدت بالفعل 146 ألفا و820 جنديا في أوكرانيا، من بينهم 970 أمس الخميس.

جاء ذلك في بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الجمعة.

وأوضح البيان أنه "في الفترة بين 24 فبراير العام الماضي و24 فبراير العام الجاري، شملت خسائر العدو 3393 دبابة و6600 مركبة قتالية مدرعة و2363 من أنظمة المدفعية و474 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و228 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 247 منظومة مضادة للطائرات و299 طائرة و287 مروحية، و18 سفينة حربية، و2033 طائرة مسيرة، و5 آلاف و224 من المركبات وخزانات الوقود، و229 من وحدات المعدات الخاصة، وما إجماليه 873 صاروخ كروز.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.