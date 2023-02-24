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شهدت مدينة دمياط الجديدة، مساء اليوم، واقعة مأساوية حيث شهد مكتب بريد دمياط الجديدة عملية سطو مسلح وسرقة مبالغ مالية كبيرة.

تعود تفاصيل السطو المسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة وسرقة مليون ونصف المليون جنيه، عندما هاجم مسلحون ملثمون في تمام الساعة السادسة مكتب بريد دمياط الجديدة الكائن بجهاز المدينة المجاور لقسم شرطة المدينة، وقاموا بالاعتداء على فرد الأمن واحتجزوا ثلاثة موظفين كانوا يمارسون مهام عملهم قبل دقائق من انتهاء الدوام في إحدى الغرف تحت تهديد السلاح.

وقام المهاجمون المجهولون بسرقة الأموال الموجودة بخزينة مكتب البريد المقدرة بنحو مليون وأربعمائة ألف جنيه.

تم نقل الموظفين المصابين بطلقات نارية إلى مستشفى جامعة الأزهر لتلقى العلاج، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وسؤال الموظفين المصابين.

وانتقلت قيادات مديرية أمن دمياط لموقع الحادث، وتم تفريغ كاميرات المراقبة التي وثقت عملية الاقتحام التي استغرقت نحو 7 دقائق.