تموين دمياط: ضخ 350 طن أرز بالأسواق ومعارض أهلا رمضان

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قامت مديرية التموين بدمياط، بضخ 350 طنًا من الأرز بأسعار مخفضة بسعر 15 جنيهًا للكيلو بجميع معارض "أهلاً رمضان" ومنافذ البيع بجميع قرى ومدن المحافظة.

وذكرت المديرية -في بيان، اليوم الجمعة- أن ذلك يأتي في إطار توجيهات محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، بتوفير الأرز للمواطنين وبأسعار مخفضة؛ لتلبية احتياجات المواطنين ولمحاربة الاستغلال والجشع في المضاربة على رفع الأسعار.

بدوره، قال مدير عام التموين بدمياط علي الغزاوي إن المديرية حررت 21 محضر بيع بأزيد عن السعر المقرر لسلعة الأرز والسكر، وتحرير 18 محضر إعلان عن إقامة أوكازيون وهمي وبدون تصريح معتمد.

وأضاف الغزاوي أنه جرى تحرير 704 محاضر تموينية في مجال الرقابة على الأسواق؛ لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة ومخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها.