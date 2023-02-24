برلمان بارجواي يصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية

وافقت اللجنة الدائمة للكونجرس في باراجواي (البرلمان) على مشروع قرار قدمته السيناتور ليليان سامانييجو بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".



ونص القرار على أن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 "تقدم المساعدة الأيديولوجية لمن يلجأ إلى العنف ويهدد الاستقرار والأمن، في كل من الشرق والغرب"، وفقا لصحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية أمس الخميس.



ونوه بأن "دولة باراجواي ترفض رفضا قاطعا جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية التي تشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، والتي قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".



كما سلط القرار الضوء على أن حكومة باراجواي في إطار حربها ضد الإرهاب، صنفت كل من حزب الله اللبناني وتنظيمي القاعدة وداعش وحركة حماس كمنظمات إرهابية، معتبرا أن من شأن هذه الخطوة الهامة المساعدة في الحد من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات إرهابية وزعزعة استقرار الدول.