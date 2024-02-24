الدبيبة يعلن عن مبادرة لإحلال السلام في السودان

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، عن مبادرة لـ"إحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الدبيبة مع قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.



وأشار البيان، إلى أن الطرفين بحثا "مبادرة الدبيبة، لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان"، بحسب وكالة الأناضول التركية.



ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة "حميدتي، حربا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.



كما نقلت منصة "حكومتنا" بفيسبوك (رسمية تتبع لحكومة الوحدة) تأكيد الدبيبة، على "ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية لإحلال السلام والاستقرار" في البلد الشقيق.



وأضافت المنصة أنه "من المنتظر أن يؤدي رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، زيارة رسمية إلى طرابلس، الأسبوع الجاري".



من جانبه، قال قائد "الدعم السريع": "تلقيت اليوم (السبت) اتصالا من الدبيبة، حيث ناقشت معه تطورات الأوضاع في السودان، ورؤيتنا لحل الأزمة من جذورها وإعادة بناء السودان على أسس جديدة عادلة".



فيما لم يصدر عن السلطات السودانية تعليق على مبادرة الدبيبة، غير أن البرهان، قال في خطاب أمام قواته في 31 ينايرالماضي، إن التفاوض لوقف الحرب "يكمن داخل السودان ولن نسافر للالتقاء بأي شخص بالخارج".



كما لم تنجح مساع إفريقية تقودها "الهيئة الحكومية للتنمية شرق إفريقيا" (إيجاد)، بالجمع بين البرهان و"حميدتي"، تمهيدا لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات.