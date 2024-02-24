مانشستر سيتي يهزم بورنموث بصعوبة في الدوري الإنجليزي

انتزع فريق مانشستر سيتي فوزا بشق الأنفس على مضيفه بورنموث بنتيجة 1/صفر مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

سجل فيل فودين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني ليواصل حامل اللقب مطاردة ليفربول صاحب الصدارة برصيد 60 نقطة والذي يلعب غدا ضد تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين.

أما بورنموث واصل نتائجه السلبية في آخر سبع جولات بثلاثة تعادلات وأربع هزائم ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباريات أخرى اليوم السبت، سقط مانشستر يونايتد أمام ضيفه فولهام بنتيجة 2/1 بينما فاز أستون فيلا على نوتنجهام فورست بنتيجة 2/4، وكريستال بالاس على بيرنلي بنتيجة 3/صفر، بينما تعادل برايتون مع إيفرتون بنتيجة 1/1.

وعلى ملعب فيتاليتي، بدأ اللقاء بإيقاع سريع وفرص خطيرة على المرميين، حيث أهدر إرلينج هالاند انفرادا تاما بالمرمى بعد مرور تسع دقائق بعدما سدد الكرة بجوار القائم الأيسر، ليفرط مانشستر سيتي في فرصة هدف مبكر.

ورد أصحاب الأرض بتسديدة قوية للظهير الأيسر ميلوس كركيز، تصدى لها البرازيلي إيديرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي بيقظة تامة.

ومرر ماتيو كوفاسيتش كرة إلى داخل منطقة الجزاء إلى هالاند الذي سدد كرة أبعدها نيتو حارس مرمى بورنموث ليكملها فيل فودين في الشباك مسجلا الهدف الأول.

حاول مانشستر سيتي تعزيز تقدمه بأكثر من محاولة حيث سدد برناردو سيلفا بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 27، بينما سدد فودين كرة أخرى فوق العارضة بالدققة 39 وعاد فودين مجددا بتسديدة أخرى في أحضان الحارس نيتو في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، كان إيديرسون يقظا في التصدي لتسديدة قوية من ريان كريستي، قبل أن يشير الحكم بالتسلل ضد زميله دومينيك سولانكي الذي حاول المتابعة بتسديدة في الشباك.

بدأ بورنموث الشوط الثاني بضغط هجومي قوي سعيا لإدراك هدف التعادل حيث سدد جاستن كلويفرت كرة قوية أمسكها إيديرسون في الدقيقة 51 بينما أبعد إليا زابارني مدافع بورنموث فرصة خطيرة أمام هالاند.

وفي الدقيقة 55 انطلق الظهير الأيمن لبورنموث أنطوان سيمينو مستغلا سرعته وراوغ ناثان آكي، ولعب كرة عرضية إلى زميله ماركوس تافرينيه الذي قابلها بتسديدة مباشرة أبعدها دفاع مانشستر سيتي قبل أن تصل المرمى.

وبعدها بأربع دقائق، مهد دومينيك سولانكي كرة إلى زميله ماركوس تافرينييه داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير بجوار القائم الأيمن لتضيع فرصة جديدة لهز الشباك على أصحاب الأرض.

انتظر جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مرور 18 دقيقة من الشوط الثاني ليجري تبديله الأول بإشراك الجناح البلجيكي جيريمي دوكو مكان لاعب الوسط البرتغالي ماتوس نونيز.

واصل بورنموث ضغطه الهجومي بشراسة، حيث ارتقى سولانكي لركلة ركنية بضربة رأس قوية أبعدها إيدرسون بصعوبة بالغة في الدقيقة 67 بعدها بدقائق قليلة سدد سولانكي في أجساد مدافعي مانشستر سيتي.

ووسط الاندفاع الهجومي لأصحاب الأرض، سدد ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط مانشستر سيتي كرة قوية بجوار القائم في الدقيقة 71 تبعها ضربة رأس من مانويل أكانجي في أحضان نيتو حارس مرمى بورنموث.

واصل نيتو تألقه بمنع هدف محقق أمام إرلينج هالاند في الدقيقة 75 بعدها غادر المهاجم النرويجي الملعب مباشرة ليشارك مكانه زميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

قبل ست دقائق من انتهاء الوقت الأصلي، رمى جوارديولا بورقة أخرى من على مقاعد البدلاء بإشراك كيفن دي بروين مكان ماتيو كوفاسيتش، قبل أن يسدد البديل الآخر في صفوف بورنموث، دانجو واتارا كرة ضعيفة بجوار القائم في الدقيقة 85.

وبعد مشاركته من على مقاعد البدلاء، كاد أنيس أونال أن يمنح بورنموث هدف التعادل في الدقيقة 90 بعد كرة عرضية من سيمينو قابلها أونال برأسية رائعة لامست القائم الأيمن.

احتسب الحكم سبع دقائق بدلا من الوقت الضائع، هدد خلالها دومينيك سولانكي مرمى مانشستر سيتي بركلة مقصية مرت بجوار القائم، بينما أهدر دي بروين برعونة فرصة خطيرة بعد هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا عن فوز ثمين وصعب لحامل اللقب.