بولندا تفتح تحقيقا بعد إلقاء شحنة فول صويا أوكرانية من على متن قطار

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أفادت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي)، اليوم السبت، بأن شحنة فول صويا أوكرانية ألقيت من على متن قطار بضائع عند معبر دوروهوسك الحدودي في بولندا.

وبحسب التقرير، فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، حيث يرجح أن حوالي 5 أطنان من المواد الغذائية قد تضررت.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء ذلك الحادث، بيد أن المزارعين البولنديين كانوا يحتجون على الواردات الزراعية الأوكرانية رخيصة السعر منذ أسابيع، بما في ذلك عن طريق تفريغها.

ومن جانبه، دعا نائب رئيس الوزراء الأوكراني ووزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف سلطات إنفاذ القانون البولندية إلى اتخاذ إجراءات فورية بهذا الصدد.

وقال كوبراكوف إن "الإتلاف المنهجي للمنتجات الزراعية الأوكرانية يشبه التخريب المتعمد".

وتابع بالقول "تدافع بلادنا عن نفسها ضد الغزو الروسي، وتظل صامدة بفضل المزارعين".